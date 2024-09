Allagamenti a Bergamo 80 millimetri di acqua in 2 ore | Chiesto lo Stato d’Emergenza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 9 settembre 2024). Ottantadi pioggia in due ore, tra le tre e le cinque del mattino, che diventano 136 se si prende in considerazione un arco temporale di 24 ore: è sotto la loro spinta che la città, specialmente in alcune zone, è stata teatro di esondazioni delle rogge,di vie, parchi, locali pubblici, scantinati e box, perfino cedimenti strutturali della sede stradale. Al termine di una giornata che poi sarà asciutta e completamente soleggiata,fa sì la conta dei danni, ma rialza anche subito la testa con una serie di iniziative di pronto intervento per far fronte all’emergenza. “Stiamo parlando di una vera e propria disgrazia – ha sottolineato la sindaca Elena Carnevali -; l’unica nota positiva è che l’apice sia arrivato in un orario nel quale tutti erano nelle proprie abitazioni, evitando altri scenari.