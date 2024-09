Vita standard da Supereroi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 8 settembre 2024) I fumetti della Marvel, la celebre casa editrice fondata in America nel 1939, hanno sempre avuto risvolti sociali: i «buoni» e i «cattivi», prima nelle strisce a fumetti poi nei film, raccontano uno spaccato di realtà. E, a Torino, una mostra ne celebrerà le evoluzioni più affascinanti L’ultima novità dall’universo Marvel è che Robert Downey Jr., l’attore che ha interpretato più volte Tony Stark, alias Iron Man, vestirà l’armatura del Dottor Destino nel film Avengers: Doomsday, in programma per il 2026. E la comunità dei fan è già in subbuglio: infatti chi conosce bene la biografia di Destino, all’anagrafe Victor von Doom, sa che quel personaggio iconico è di origine rom, lontano discendente da una popolazione dell’India, e quindi c’è il rischio di whitewashing, ovvero di cambiare l’etnia originale. Un’occasione per ripassare il Libro di Destino, un tomo di 1.