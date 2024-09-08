Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2024 ore 13:30 (Di domenica 8 settembre 2024) Viabilità 8 SETTEMBRE 2024 ORE 13.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL FIRENZE Roma RIMOSSO L’INCIDENTI AVVENUTO PRECEDENZA TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO, AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE E’ REGOLARE MENTR EPERMANGONO CODE SEMPRE IN DIREZIONE FIRENZE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE SPOSTIAMOCI IN PROVINCIA DI LATINA, SULLA VIA FLACCA È UN’INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA VIA FONDI SPERLONGA, AL MOMENTO SI STRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO PRIME CODE SU VIA APPIA ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE E A SEGUIRE ALTEZZA CASTEL GANDOLFO DIREZIONE ALBANO IN MERITO SGLI EVENTI. A Roma MODIFICHE ALLA CIRCOLazioNE IN OCCASIONE DELL’81°ANNIVERSARIO DELLA DIFESA DI Roma PREVISTI DIVERSI EVENTI CELEBRATIVI IN ZONA SAN PORTA SAN PAOLO, PIRAMIDE E OSTIENSE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2024 ore 12:30 - 20 VALERIA VERNINI UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA FIRENZE ROMA IN DIREZIONE FIRENZE CODE PER INCIDENTE TRA BIVIO DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO E A SEGUIRE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE SPOTIAMOCI IN PROVINCIA DI LATINA, SULLA VIA FLACCA È UN’INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA VIA FONDI SPERLONGA, AL MOMENTO SI STRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE FINO ALLE ORE 2:00 DI DOMANI 9 SETTEMBRE IN OCCASIONE DELLO SCIOPERO NAZIONALE DEL GRUPPO FS E TRENITALIA I TRENI POTRBBERO SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI DI ORARIO E PERCOSO RESTIAMO IN TEMA DI TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA REGIONALE ROMAVITERBO DA MERCOLEDÌ 11 ENTRERÀ IN VIGORE IL NUOVO ORARIO DI ESERCIZIO LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2024 ore 11:30 - 20 VALERIA VERNINI UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA MILANO NAPOLI, RIAPERTO PARZIALMENTE IL TRATTO AUTOSTRADALE PRECEDENTEMENTE CHIUSO A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO TRA GUIDONIA MONTECELIO E BIVIO DIRAMAZIONE ROMA NORD AL KM 533 IN DIREZIONE FIRENZE. 30 ALLE 16. VIABILITÀ 8 SETTEMBRE 2024 ORE 11. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2024 ore 10:30 - 20 VALERIA VERNINI UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’A1 MILANO NAPOLI TRAFFICO BLOCCATO CON 1 KM DI CODA PER INCIDENTE TRA GUIDONIA MONTECELIO E BIVIO DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE FIRENZE PASSIAMO AGLI EVENTI NEL FRUSINATE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA AUTOMOBILISTICA “GUARCINO-CAMPOCATINO” DALLE ORE 8. romadailynews
- Pinerolo: oggi è stata inaugurata la nuova Piazza Roma - Oltre ai mercati del mercoledì e del sabato, piazza Roma ospiterà anche tutti gli altri giorni il ... Non solo, molti altri chiedono che: " Venga rivista la viabilità e, soprattutto, vengano predisposti ... ecodelchisone
- Pinerolo inaugura la nuova piazza Roma con protesta dei commercianti - Stamattina l'Amministrazione Salvai ha inaugurato la nuova piazza Roma, che ospita il mercato dei produttori agricoli. Ma non sono mancato proteste. Durante l'...per segnalare problemi di viabilità e ... torinoggi
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