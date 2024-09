Ventitrè i convocati Assenti Hagbe e Carbè Semprini squalificato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Sono 23 i giocatorida mister Lamberto Magrini per la gara di oggi a Tavernelle contro il San Donato. Nella lista ci sono i portieri: Giusti e Tirelli; i difensori Achy, Biancon, Cavallari, Di Paola, Fort, Morosi, Ricchi e Zichella; i centrocampisti Bianchi, Candido, Farneti, Lollo, Masini, Mastalli, Pescicani e Ruggiero e gli attaccanti Boccardi, Di Gianni, Galligani, Giannetti e Soumahoro.l’infortunato, seppur ormai sulla via del recupero, lo(che ne avrà per tre giornate per un rosso rimediato nell’ultima gara della Fermana lo scorso anno in C) e il 2006. Magrini inizialmente potrebbe puntare su Tirelli tra i pali con Morosi o Zichella a destra e Di Paola a sinistra.