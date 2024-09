US Open Sabalenka trionfa nel torneo femminile | montepremi da record

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 8 settembre 2024) È Arinalatrice agli US. Una vittoria che consente alla bielorussa di portare a casa il terzo Slam in carriera In attesa di Sinner-Fritz, arriva la prima delusione per il pubblico di casa agli US. La Pegula non è riuscita a superare lain finale. Per la bielorussa numero 2 del seeding un successo che le ha consentito di portare a casa il terzo Slam in carriera (secondo in questo anno) oltre che unda. Lacon il trofeo degli US(Ansa) – cityrumors.itUna finale combattuta, ma che laè riuscita a portare a casa in due set con un doppio 7-5. In chiave italiana a New York la migliore è stata Jasmine Paolini. L’azzurra si è fermata agli ottavi di finale eliminata dalla Muchova. Il resoconto della finale È stata una finale assolutamente combattuta. Il primo set si è deciso nella parte finale.