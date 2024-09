Una stanza tutta per te Spazio e servizi dedicati alle vittime di violenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Inaugurata a Pioltello “Unaper te“, un locale dedicato all’ascolto protetto delledi violenze di genere. Si tratta di unodove le donnedisaranno accolte e troveranno personale specializzato pronto ad ascoltarle e sostenerle nel loro percorso per sporgere denuncia, mentre i loro figli minori potranno giocare in appositi angoli a loro. Una iniziativa nata da un protocollo d’intesa tra l’arma dei carabinieri e Soroptimist international Italia". “Unaper te“ è stata inaugurata ieri nella caserma delarela compagnia carabinieri di Pioltello, nell’ambito del progetto in collaborazione con Soroptimist Club Milano Fondatore e Soroptimist Club Milano alla Scala. "Unaper sé".