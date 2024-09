Sorrento-Team Altamura oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la terza giornata del girone C di/2025. I campani sono reduci dall’importante successo di misura sul campo del Monopoli, firmato da Musso, e ora hanno la possibilità di confermarsi nei piani alti nel caso dovessero vincere ancora. I pugliesi neopromossi devono ancora prendere le misure con la categoria, e nelle prime due uscite hanno perso 2-0 contro Crotone e Fa. L’obiettivo è sbloccarsi offensivamente e magari portare a casa un punto prezioso.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 8 settembre alle ore 18.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.