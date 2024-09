Sinner fa la storia Fritz disintegrato l' Olimpo del tennis è suo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 8 settembre 2024) Senza. Jannikè il nuovo campione degli US Open 2024, l'ultimo Slam della stagione, il secondo vinto dall'altoatesino dopo quello, sempre sul cemento, ma di Melbourne. Ha fatto di un sol boccone il beniamino di casa Taylor, infischiandosene degli oltre 23mila tifosi americani accorsi sugli spalti per tifare il propriota nella finale dell'Arthur Ashe, cannibalizzando di fatto ogni tipo di pressione che appesantisce solitamente le spalle del "favorito". Il punteggio dice quasi tutto: 6-3, 6-4, 7-5 in 2 ore e 16 minuti. Ma non racconta a pieno lo strapotere mostrato da Jannik durante tutto il torneo, eccezion fatta per il primo set buttato via al primo turno contro un altro americano, McKenzie McDonald.