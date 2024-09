Palla Grossa i Verdi di San Marco vanno in finale Sfideranno i Gialli di Santo Stefano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Prato, 8 settembre 2024 – Saranno i Draghi di Sana sfidare nella finalissima della2024 i Leoni di. Nella seconda semigiocata ieri in piazza del Mercato Nuovo, Sandomina sugli Azzurri di Santa Maria, chiudendo la sfida con un inequivocabile 18-1. Una partita nella quale i Draghi dimostrano fin dalle prime battute la loro superiorità fisica e tecnica sugli Orsi, infilando una posta dietro l'altra. La prima striscia di poste consecutive porta idi Sansul punteggio di 5-0. Qui gli Azzurri provano a cambiare marcia e realizzano la loro prima e ultima posta della gara. Dal 5-1 in poi c'è spazio solo per la festa di San. A metà prima frazione si arriva sul 9-1, negli altri trenta minuti di gioco i Draghi volano a quota 18.