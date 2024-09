Non solo Napoli | Rocco Commisso…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 8 settembre 2024) NonCommisso, presidente della Fiorentina, ha parlato con La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni. “Il sistema italiano purtroppo è una disgrazia, nonper noi, ma per chiunque voglia creare e investire. I Comuni sono proprietari di tutto e mettono mille paletti che alla fine dissuadono i privati ad andare avanti. I proprietari degli stadi devono essere i club, non i Comuni. Anche se non ne ho colpa, considero la mancata costruzione di un nuovo stadio il mio più grande fallimento o forse dovrei dire rimpianto, perché non mi hanno permesso di farlo”. Non“In 5 anni non siamo riusciti a combinare niente e ora con i lavori al Franchi ne passeranno altri.