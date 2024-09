MotoGP Marc Marquez si conferma mago della pioggia Bastano due gocce per ribaltare la gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024), dopo aver dominato in lungo e in largo il weekend di Aragon, si è tolto la soddisfazione di trionfare anche a Misano davanti al pubblico italiano in occasione del Gran Premio di San Marino eRiviera di Rimini 2024. Reduce da un sabato negativo (9° in qualifica a causa di una caduta, 5° nella Sprint), lo spagnolo del Team Gresini hato le sue incredibili qualità di guida in condizioni meteo variabili rimontando dalla terza fila e vincendo di fatto in solitaria. L’otto volte campione iridato sidunque un vero, come ha già dimostrato tante volte in passato, riuscendo al’esito di unain pochi giri quando l’aderenza diminuisce e la sensibilità dei piloti può fare una differenza enorme. Così è stato anche oggi, nel primo dei due appuntamenti previsti al Misano World Circuito Simoncelli.