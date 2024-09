Match con il Montegiorgio Un pareggio per l’Aurora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Aurora Treia 11 AURORA : Tiberi, Raffaelli (39’ Bontempo), Bartolini, Rozzi, Mercurio, Marini, Petrini (74’ Capradossi), Micheli (39’ Candidi), Montecchia (69’ Kheder), Borrelli, Germinale. A disp.: Frascarelli, Appignanese, Corrado, Morresi, Prenna. All.: Cornacchini.: Battistelli, Tarulli (87’ Minella), Beleggia, Cesca, Monterotti, Bordi, Milozzi A, Vignaroli, Ricci (73’ Zamputi), Milozzi M (84’ Del Gobbo), Wali. A disposizione: Caponi, Marziali, Avallone. All.: Di Stefano. Arbitro: Alfonsi di San Benedetto. Reti: 35’ Wali, 51’ Candidi. Finisce in parità tra Aurora Treia e. I locali presentano cinque volti nuovi: il portiere Tiberi, proveniente dalla Recanatese, i difensori Bartolini e Raffaelli, ex Vigor Senigallia e Maceratese, il centrocampista Micheli, lo scorso anno al Potenza Picena, e Germinale, ex Forsempronese.