Maltempo Campi Bisenzio e Calenzano sott’acqua Decine di interventi dei vigili del fuoco

(Di domenica 8 settembre 2024)(Firenze), 8 settembre 2024 – Tra i comuni del Fiorentino colpiti dalche sta interessando la Toscana c'è anche, dove nel novembre 2023 ci fu l'alluvione che causò la morte di un 69enne. Oggi si sono verificati diversi allagamenti in città, con l'acqua che è entrata nuovamente in alcuni garage e scantinati. Dalla Protezione civile della Città metropolitana si spiega che sono al lavoro otto squadre e volontari e sono state richieste idrovore per essere pronti a intervenire per la seconda ondata delattesa per le 20. Sempre ae anche adelsono intervenuti anche con i sommozzatori per auto bloccate in sottopassi allagati: i controlli hanno dato tutti esito negativo. Allagamenti anche a Sesto Fiorentino.