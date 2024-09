Lutto nella tv l’annuncio choc della sorella del famoso attore | Lo hanno trovato morto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 8 settembre 2024)nel mondo del cinema etv, l’a 26 anni. L’26enne, di cui era stata denunciata la scomparsa dal 3 settembre, è statodopo diversi giorni di intense ricerche. Il giovane, noto soprattutto per il suo lavoropopolare in una nota serie televisiva e come studente del Centro de Educación Artística (CEA) di Televisa, aveva una promettente carriera davanti a sé. La scomparsa dell’è stata resa pubblica per la prima volta dallache si è rivolta ai social media per esprimere la sua preoccupazione. >> “Era una furia”. Cinema sotto, ilesce dal bar e aggredisce tutti “Ti amerò per sempre, grazie per gli anni che abbiamo condiviso insieme e per avermi regalato i momenti più belli che potessi vivere.