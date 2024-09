L’ultimo lupo di Strabatenza Crowdfunding per la ristampa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) "di" si "rifugerà" di nuovo nelle coinvolgenti pagine del libro a lui dedicato, grazie alla, per iniziativa del Rifugio Trappisa di Sotto, della seconda edizione, avendo la prima registrato il suo esaurimento. Se negli anni ‘50-’60 ilera dato in via di estinzione anche nell’aerale del vasto crinale tosco-romagnolo, ora il suo monitoraggio ne stima anche un paio di centinaia. Una lodevole iniziativa da parte del Rifugio Trappisa di Sotto, in Valle di, nell’alta Val Bidente di Bagno di Romagna, dove occhio nudo e, in specie, fototrappole, fanno non di rado godere della vista di vari animali della foresta, fra cui i lupi. Dicono dal Rifugio: "Siamo entusiasti di condividere, con i nostri amici, un progetto cui teniamo molto: ladel librodidi Gian Maria Cadorin.