LIVE MotoGP GP Misano 2024 in DIRETTA | inizia una gara rovente condizioni infide

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.52 Ed ora l’Inno di Mameli. 13.52 Bagnaia a Sky Sport: “Ho preso tutto quello che si poteva prendere, fisicamente non dovrei avere problemi, se non nella parte finale della“. 13.51 Inno nazionale di San Marino. 13.50 Dei primi 10, hanno scelto una doppia media Bagnaia, Martin, Marc Marquez e Quartararo. Invece hanno scelto una media all’anteriore e una soft al posteriore Morbidelli, Bezzecchi, Acosta, Binder, Alex Marquez e Bastianini. Ma ricordiamo che sino all’ultimo i piloti possono decidere di cambiare. 13.48 Ieri, nonostante la prima fila tutta italiana, Jorge Martin ha infilato tutti al semaforo verde. Quel momento è stato decisivo, perché non ha più lasciato la prima posizione. 13.