Lelli lancia il Montevarchi

(Di domenica 8 settembre 2024)Ripartire dalla prima mezzora di Coppa, interpretata nella maniera giusta sette giorni fa fino al vantaggio del Figline, per ritrovare subito il sorriso in campionato, in un esordio esterno non agevole, viste le ambizioni della Flaminia di Federico Nofri. Il grande ex, da calciatore, che alla vigilia dice di non fidarsi del"squadra – sottolinea il trainer dei viterbesi – capace di mettere in difficoltà chiunque, nonostante il k.o. di domenica scorsa". Oggi al Turiddu Madami di Civita Castellana, dove si giocherà alla 15, i ragazzi guidati da Nicomeditano dunque la riscossa per cominciare bene un torneo di Serie D senza dubbio impegnativo. Nella cittadina della Tuscia, l’ultima apparizione dell’Aquila risale al 3 febbraio 2021, anno della promozione in C, e allora i rossoblù tornarono in Valdarno con uno 0-0 specchio fedele di un incontro equilibrato.