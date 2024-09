Le stelle dell’atletica a caccia di record al Gabre Gabric

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) La città è pronta a celebrare l’atletica, con qualche speranza che possa essere realizzato qualchedel mondo sul campo di Sanpolino, come avvenne nell’altra pista storica, quella del ‘Calvesi’ il 4 agosto del 1978 con Sara Simeoni. Sono tutti esauriti i posti per assistere a Sky Wi Fi Brescia Gran Prix 2024, il primo grande evento che porta l’atletica internazionale a Brescia in programma questo pomeriggio a partire dalle ore 14. "Questa città – ha spiegato Giacomo Tortu, di Raptors Milano, che, da ex atleta, si è occupato degli aspetti organizzativi dell’evento con la consulenza sportiva di Rosa Associati – ha una storia legata allo sport, ed in particolare all’atletica.