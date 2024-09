Jannik Sinner l' ultimo test al polso | ecco il responso Febbre da finalissima

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Sono ore di ansia e attesa per ladello Us Open. Se dovesse avere la meglio sull'americano Fritz,diventerebbe il primo azzurro a conquistare il grande slam di New York. E sarebbe una bella rivincita, soprattutto dopo l'periodo contrassegnato dalle polemiche scaturite dalla sua positività alantidoping di Indian Wells. Tanta voglia di rivalsa per smontare i gufi. Masi troverà davanti un avversario agguerrito, che è parso in ottima forma in tutto il torneo. In più c'è la variabile meteorologica. Oggi, domenica 8 settembre, a New York sono crollate le temperature. E si sarebbe alzato anche un forte vento, che potrebbe compromettere gli scambi tra i due tennisti sul cemento.   Il numero uno al mondo deve anche far fronte al problema, che non gli ha dato tregua nei precedenti match.