Israele-Italia in Nations League dove vederla in Tv e quanto può pesare in vista del Mondiale

(Di domenica 8 settembre 2024) La vittoria dell’a Parigi contro la Francia è stato un primo incoraggiante passo verso il nuovo corso della Nazionale azzurra dopo il fallimento a Euro 2024. Adesso la squadra di Luciano Spalletti si troverà di fronte, avversario sulla carta più debole del girone di, contro cui incassare 6 punti tra andata e ritorno potrebbe essere fondamentale per il passaggio alla Final Four del torneo, ma non solo. Un piazzamento nei primi posti in questa competizione potrebbe essere decisivo anche per le qualificazioni a Mondiali del 2026, materia delicata dopo la mancata partecipazione alle edizioni del 2018 e del 2022, per il quale nulla può più essere lasciato al caso.