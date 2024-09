Il nucleare fa litigare Calenda e Bonelli | E' pericoloso si allei con la destra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 8 settembre 2024) L'ultimo botta e risposta in casa della sinistra è quello fra Carloe Angeloriguardante l'energia, considerata dacome chiave di volta per abbattere le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera e raggiungere la piena autonomia energetica. «Quel che è certo è che Azione non entrerà in una coalizione in cui non ci sono idee chiare su come affrontare la transizione energetica, superando il Green Deal, optando per il, e sulle riforme, che è un tema ineludibile che si sta declinando male», dice. Immediata e netta la risposta di: «Se proprio lo vuole, il, può allearsi con la, visto che il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ancora ieri elogiava questa tecnologia pericolosa, obsoleta e carissima.