Emergenza senza fine al Carcere Beccaria in quattro mesi 6 evasioni e 5 rivolte | È fuori controllo

(Di domenica 8 settembre 2024) I due fratelli di 16 e 17 anni hanno scavalcato il muro di cinta a metà pomeriggio e sono spariti nel nulla. Le prime ricerche si sono concentrate sul vicino capolinea del metrò a Bisceglie, ma pare che i fuggitivi abbiano evitato i convogli della M1 per non essere ripresi subito. Del resto, uno di loro, il più piccolo, ci era già riuscito trefa: era scappato dalminorile alle 17 del 14 giugno, ma nove ore dopo era stato rintracciato e ammanettato su un treno regionale partito da Cadorna. Ma i due fratelli non sono gli unici ad essere evasi domenica dall’istituto penale: il sindacato di polizia penitenziaria Uilpa ha riferito che un terzo detenuto è riuscito a scappare intorno alle 21 di sera.