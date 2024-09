Cade da una scala Arriva l’eliambulanza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024)è stata attivata per un soccorso a persona in casa. C’era infatti un uomo, 50enne, a terra ai piedi delle scale interne alla sua abitazione, in via San Giovanni. Aveva battuto la testa, a terra c’era del sangue. A dare l’allarme sono stati i suoi genitori che vivono nella casa accanto. Lui abita da solo. I due si sarebbero accorti perché non rispondeva al telefono. E’rimasto a terra, incapace a rialzarsi, per più di mezz’ora. Quando i soccorritori sonoti era in stato di semi incoscienza. Da lì il trasferimento urgente all’ospedale di Torrette con Icaro atterrato proprio nel campo di fronte all’abitazione del 50enne. Sul posto èta dapprima l’ambulanza e la mobilitazione è stata tanta per agire il prima possibile. Non c’era un minuto da perdere per evitare l’aggravarsi della situazione e anche per questo è stato allertato l’elisoccorso.