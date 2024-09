Arrigo Sacchi | Finalmente la Nazionale ha giocato in modo serio ora serve continuità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) L'ex CT dellaitaliana,, ha commentato a La Gazzetta dello Sport la bella vittoria in rimonta degli azzurri sul campo della Francia: "Posso dire di avervisto giocare laitaliana ine il risultato è sotto gli occhi di tutti e ne è la conseguenza diretta. Avevo come tutti ancora nella memoria l'orribile prestazione dell'Europeo contro la Svizzera, e temevo potessimo andare incontro ad una nuova figuraccia. Ora è giusto godersi la vittoria e pensare ai motivi che ci hanno permesso di vincere, ma la cosa più importante è riuscire a darea questa buona prova. Non basta una bella partita per dire che siamoguariti:una serie di gare di alto livello per poter affermare che siamo davvero fuori dal tunnel".