5 stelle Conte shock contro Grillo | Se è così me ne vado

(Di domenica 8 settembre 2024) Il leader del Movimento 5, Giuseppe, ha criticato apertamente l'atteggiamento di Beppe, evidenziando come la questione non sia un contrasto personale, ma una discussione fondamentale per la comunità del M5s. "Non è una questione, ma una questione-comunità che vuole discutere", ha affermato, sottolineando che il cuore del problema è un principio "politico e giuridico" che va oltre le singole personalità. ha poi ribadito la sua posizione netta: "Io non accetterò mai di vivere in una comunità in cui c'è un soggetto sopraelevato rispetto alla comunità stessa. È un principio antidemocratico".