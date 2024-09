Venezia 81 | tutti i vincitori

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 7 settembre 2024)81:Eccodei premi di81 – IN AGGIORNAMENTO CONCORSO81 Leone d’Oro al miglior film: Gran Premio della Giuria: Leone d’Argento alla Migliore Regia: Premio Speciale della Giuria: Migliore Sceneggiatura: Coppa Volpi Miglior Attrice: Coppa Volpi Miglior Attore: Premio Marcello Mastroianni per il migliore attore: ORIZZONTI Best Film: Best Director: Special Jury Prize: Best Actress: Best Actor: Best Screenplay: Best Short Film: LEONE DEL FUTURO Luigi de Laurentiis Award for Best Debut Feature: ORIZZONTI EXTRA Premio del pubblico: “The Witness” Nader SaeivarCLASSICI Miglior Documentario sul cinema: “Chain Reactions” di Alexandre O.