Un mare di sorrisi a Sant’Agnello progetto di inclusione sociale in barca

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 7 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA, alla spiaggia di Caterina, è partito ufficialmente “Undi“,diche propone attività inper bambini e ragazzi, sia normodotati che disabili e con fragilità, patrocinato dal Comune di, con il sostegno della Commissione pari opportunità, politiche di genere e diritti civili, promosso dalla Fondazione Sinapsi e realizzato in collaborazione con il Consorzio nautico. Obiettivo del, completamente gratuito per i partecipanti, è aumentare il benessere e l’, proponendo occasioni di socializzazione e aggregazione ulteriori rispetto al contesto familiare e alla consueta rete di supporto, e far vivere una nuova esperienza sensoriale ed emotiva, ampliando orizzonti, autonomie e competenze.