Ultime Notizie Roma del 07-09-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 7 settembre 2024)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Grazie Giorgia Meloni e il popolo italiano per il loro sostegno gli sforzi nel ripristinare una pace giusta lo ha scritto sui social il presidente ucraino zielinski riferendo dell’incontro avuto con la Premiere Giorgia Meloni a margine del forum Ambrosetti a Cernobbio così che abbiamo parlato della trazione della formula di pace con l’Italia che gioca un ruolo attivo su tutti i tuoi punti le parole di meloni uno degli argomenti chiave è stata la ripresa è la ricostruzione del Ucraina dobbiamo smettere di credere alla Russia il destino dell’Ucraina non è segnato tu continua a sentire da mesi e mesi ha detto meloni che chi è che sta perdendo la guerra mentre Lucia sta vincendo il conflitto in Ucraina nasce con l’idea di guerra lampo che in pochi giorni ho dovuto portare alla conquista di Kiev da parte ...