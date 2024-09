The Handmaid’s Tale | al via le riprese dell’ultima stagione

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 7 settembre 2024) Sono ufficialmente partire ledella sesta ed ultimadi The, la serie distopica ispirata all’omonimo romanzo firmato da Margaret Atwood. Il via ai lavori sul set è stato confermato via social dalla protagonista, ed in questo caso anche regista, Elizabeth Moss. Già protagonista della regia di alcuni episodi tra la quarta e la quinta, la Moss opererà dietro la macchina da presa per il primo episodio di quest’ultima. Negli ultimi episodi di Thesaranno gli eventi direttamente successivi alla fuga di June (Elizabeth Moss) e degli rifugiati verso le coste delle Hawaii, tra gli ultimi territori sotto il comando degli Stati Uniti. Elizabeth Moss on set of ‘The’ final season. pic.twitter.