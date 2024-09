Test Pescara Rimini deve ritrovarsi | Serve un cambio di mentalità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Mette i suoi sull’attenti Antonio Buscè. Niente drammi dopo la sconfitta con la Virtus Entella, è troppo presto per farne. Ma l’allenatore delrimarca quello che di quella gara non gli è piaciuto alla vigilia del match con il. Tanto per rinfrescare la memoria ai suoi. "In quella gara non ho visto una reazione della squadra e questo nonpiù accadere – dice – Ilha giocatori di qualità, molti potrebbero essere da categoria superiore. Se dicessi che per cento minuti saremo in grado di limitare i nostri avversari sarei ipocrita, bugiardo. Perché non si può, a nessun livello. Bisogna saper accettare la partita nella partita, che l’avversario ti prenda campo, che abbia più fiducia di te in quel momento. Non bisogna disordinarsi, nel senso che bisogna essere sempre compatti". Buscè detta la linea dopo un’altra settimana di lavoro.