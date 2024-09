Sfida a colpi di racchetta In campo i ’big’ del futuro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) La finale del Campionato italiano Under 14 maschile a squadre di tennis si svolgerà al Circolo Tennis La Spezia dal 20 al 22 settembre. La manifestazione rappresenta la vetrina dei migliori tennisti del vivaio nazionale giovanile di categoria, in un club che ha visto crescere campioni come Alessandro Giannessi e più di recente, in principio, anche Lorenzo Musetti. Si tratta di un importante evento sportivo, l’ennesimo a livello nazionale che la nostra città ospita e patrocinato dal Comune della Spezia, al quale parteciperanno le migliori 8 squadre italiane qualificate attraverso le selezioni interregionali in programma dal 13 al 15 settembre. "Daremo il benvenuto a quanti, appassionati di questo meraviglioso sport – dichiara il presidente del Ct Spezia, Stefano Zacutti Cipollini – vorranno assistere agli incontri in programma nel circolo di San Venerio.