Segnali Experimenta week-end di teatro alla Rocca e all’Auditorium di Urgnano

(Di sabato 7 settembre 2024). Un intenso fine settimana è previsto per la 36esima edizione del Festival Internazionale deldi Gruppo “”, promossa dal LaboratorioOfficina, in collaborazione con Comune e Pro Loco di, con il contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca. Si comincia venerdì 6 settembre alle 16.00 con l’inaugurazione, presso la Sala Rossa dellaAlbani di, della mostra fotografica “Oltre la linea rossa” promossa da “Eirene Centro Studi per la Pace”, che propone una selezione di dieci immagini del celebre fotoreporter Giovanni Diffidenti, scattate in cinque Paesi diversi (Siria, Sudan, Ucraina, Libia e Afghanistan) che mostrano le conseguenze, senza filtri, della guerra.