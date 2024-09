Perché siamo spariti Andreas Muller e Veronica Peparini arriva l’annuncio Parlano anche delle gemelline

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 7 settembre 2024)le vacanze estive disono finite. La coppia di ballerini e coreografi le ha trascorse ovviamente con le. Penelope e Ginevra sono nate a marzo scorso dopo una gravidanza difficile e hanno riempito le loro vite di ancora più amore, se possibile. “Sono in lacrime e senza parole ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco”. Questo era stato il messaggio di benvenuto al mondo dell’ex ballerino di Amici, che dopo la nascita aveva condiviso con i fan la gioia di essere diventato papà per la prima volta. La compagna è invece già mamma di due figli nati dalla precedente relazione con Fabrizio Prolli. L’estate in famiglia, la prima da papà, è stata piena d’amore per, che non potrebbe essere più grato alla vita per questo.