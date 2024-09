Otto 12 17 minuti di appalusi | per ogni film in Concorso il minutaggio – conteggiato non si sa da chi – è ormai di rigore e spesso non coincide con la qualità

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 7 settembre 2024) Troppo lavoro capire se sia stata Cannes o Venezia a installare per prima un contatore in sala Grande. Sta di fatto che questo giochetto dei festival del cinema di conteggiare gli applausi haassunto proporzioni ridicole di purissima arte fumogena del marketing. Le proiezioni in cui sono presenti regista, cast, publicist, assessori e tutto il caravanserraglio promozionale (assieme a una parte di pubblico pagante), sono infatti il contrario di una giura demoscopica.