Moto2 Aron Canet domina le pre-qualifiche 2 di Misano Arbolino 2 Vietti 6 Garcia fuori dalla top14!

(Di sabato 7 settembre 2024)hato la scena le pre-2 del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di, intitolato a Marco Simoncelli lo spagnolo del team Kalex Fantic ha stampato un ottimo 1:35.185 (nuovo record della pista) con 235 millesimi di vantaggio su Tony(Kalex Elf Marc VDS) mentre è terzo il giapponese Ai Ogura (Boscoscuro MT) a 291. Quarta posizione per lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Gresini) a 314 millesimivetta, quinta per il suo connazionale Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed Up) a 333, mentre è sesto Celestino(Red Bull KTM Ajo) a 387. Settima posizione per lo statunitense Joe Roberts (Kalex American) a 412, quindi ottava per lo spagnolo Albert Arenas (Kalex Gresini) a 431, davanti al brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans) nono a 476.