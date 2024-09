Meloni incontra Zelensky a Cernobbio Sul tavolo le armi dell’Occidente all’Ucraina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Roma, 7 settembre 2024 - La presidente del Consiglio Giorgiaè al Forum Teha die hato il presidente ucraino Volodymyr, intervenuto ieri sera in particolare sul tema dell'utilizzo dellea lungo raggio fornite dall'Occidente per colpire in territorio russo. Richiesta alla quale l'Italia finora si è sempre opposta, ribadendo l'utilizzo dei suoi armamenti solo a scopo difensivo ed entro i confini dell'Ucraina.: “Putin è un assassino, vuole annientarci. Ci servonoa lungo raggio. Grazie Italia che fa di tutto per la pace” Ukraine's President Volodymyrspeaks as he attends a Ukraine Defence Contact Group meeting on September 6, 2024 at the US air base in Ramstein, southwestern Germany. (Photo by Daniel ROLAND / AFP) Le notizie in diretta