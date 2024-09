Maltempo nelle Marche allerta gialla per temporali | le previsioni meteo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Ancona, 7 settembre 2024 - Domenica di: le piogge colpiranno diverse aree della regione a partire dal pomeriggio, come confermato dalla Protezione Civile, che ha diramato un'pervalida fino a mezzanotte di lunedì 9 settembre. Dal tardo pomeriggio si prevedono precipitazioni dapprima deboli e diffuse, si legge nella nota, nella zone alto collinari e montane, in estensione verso la costa in serata quando la zona diventerà a prevalente carattere di rovescio o di temporale localmente intenso. Le zone diindicate dalla Protezione Civile sono le aree interne settentrionali, aree interne centrali e quelle interne meridionali. LeDomani, domenica 8 settembre, le nubi saranno già presenti dal mattino, con un successivo aumento della nuvolosità dalle zone montane verso la fascia collinare nel pomeriggio/sera.