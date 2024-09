Juve si passa dalla luce al buio…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 7 settembre 2024)i nuovi acquisti. Lasembrava aver fatto il boom in questa stagione 2024 con il prestito di Nico Gonzalez e Francisco Conceicao. Quest’ultimo in trattativa per l’acquisto e l’intenzione della Vecchia Signora di strapparlo al Porto non cambia. Qualcosa però è andato storto e la squadra per un po’ non potrà contare su questi due campioni L’infortunio di Francisco Conceicao. Gli esami diagnostici hanno evidenziato per il campione Francisco Conceicao, una lesione ai muscoli peronieri. Il portoghese verrà rivalutato tra 10 giorni, salterà la Champions e il big match contro il Napoli, potrebbe ritornare soltanto alla settima contro il Cagliari. Lanon potrà contare sul nuovo acquisto al rientro dalle nazionali.