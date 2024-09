Fiori e tante lacrime Una folla piange per il sedicenne ucciso | Era amico di tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Un grido che scuote il silenzio, fatto die singhiozzi, che riecheggia nel luogo dove Fallou Sall, mercoledì sera, ha perso la vita. Qui, sotto il condominio dei civici 4 e 6, una marea di giovani, dal primo pomeriggio, procede in un silenzioso pellegrinaggio. Volti tristi e cupi, sguardi bassi. Ragazzi e ragazze distrutti da una tragedia immane, con la quale dovranno convivere per sempre. Nessuno parla: gli adolescenti si stringono, l’uno all’altro, piangono, senza vergogna, e si consolano, per quanto possa essere consolata la morte di un. Alcuni si siedono sul marciapiede, altri guardano fisso il punto in cui Fallou si è spento. Su quel cancello ci sono tantissimi, foto, biglietti e ricordi per "il ragazzo dall’anima buona", come dicono gli amici, riuniti a centinaia.