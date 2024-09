Eleganti casual sexy i pantaloni oversize in denim sono perfetti da mattina a sera

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 7 settembre 2024) Sarà per la loro comodità oppure perché hanno quel fascino androgino che li fa apparire rubati da un armadio maschile. Sta di fatto che iinsembrano non avere rivali quest’anno. Hanno sbaragliato la concorrenza frenando il tentativo del modello skinny di tornare di moda e siaggiudicati il posto d’onore in fatto di tendenze. Lo street style è infatti ricchissimo di suggerimenti su come abbinare i jeans larghi quest’autunno. Spaziando con disinvoltura tra idee outfit superad altre più, chic e. Perché non esistono davvero limiti alla versatilità di questo capo, reso ormai indispensabile per cavalcare il trend. Variando top e accessori, cambia completamente anche il mood.