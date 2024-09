Dolore alle gambe e alla schiena? Cos’è la sindrome del sedere morto o amnesia del gluteo come prevenirla e come curarla

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 7 settembre 2024) L’del, nota anche con l’espressione «del», è una condizione tipica delle persone che passano molto tempo sedute,ad esempio chi lavora in ufficio. Nonostante il nome quasi comico, può avere conseguenze debilitanti dolorose e difficili da gestire. In inglese viene definita dead butt syndrome e si verifica quando i glutei diventano talmente deboli che, in un certo senso, si dimenticanofunzionare, diventando lenti nell’attivazione o evitando del tutto di prendere parte all’atto motorio. Ilè uno dei muscoli più grandi del corpo e uno di quelli maggiormente contribuisce ad assorbire gli shock subiti dal fisico. Quando non funziona, può contribuire a numerosi problemi: dlesioni ai tendini del ginocchio, ad artriti, tendiniti, e sciatalgia.