Diritti e libertà la sindaca Funaro firma lo status di genitore di una coppia omogenitoriale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Firenze, 7 settembre 2024 – Una conquista die di. Questo il significato profondo dell’attoto oggi, 7 settembre, dalladi Firenze Sara, per riconoscere lodi genitori a unadello stesso sesso. “Con tanta emozione e un po’ di orgoglio hoto il riconoscimento dellodidi una. Unaper ie per la. Unaper una città che crede nel rispetto, nell'amore e nell'uguaglianza”. Lo ha scritto su Instagram ladi Firenze Sara. “Grazie agli uffici dei servizi demografici del Comune per il loro lavoro - ha aggiunto -. Per il Governo non è una priorità, per noi il rispetto e la dignità non possono aspettare”.