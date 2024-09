Buio Fitto per Elly e un dilemma | Baciare il rospo e dare ragione al governo o votare contro l’Italia?

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 7 settembre 2024) “Ma veramente il Pd starebbe pensando di nonin Europa per negare la vittoria alla Meloni? Sarebbe un autogol della Schlein che penalizzerebbe soprattutto”. Daniela Santanchè sintetizza su X lo psicodramma in atto nel Pd a Strasburgo, spargendo sale sulle ferite politiche diSchlein e dei suoi. Perché, come ha notato il ministro del Turismo, la segretaria dem ha segnato la data col circoletto rosso: è l’11 settembre, giorno in cui Ursula von der Leyen scioglierà le riserve annunciando la composizione della nuova commissione europea che dovrà poi passare al vaglio dell’Europarlamento con il voto nelle commissioni parlamentari. Raffaele, commissario indicato dalMeloni, potrebbe avere una delega economica di peso, la gestione del Pnrr.