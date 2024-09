Ascolti tv del 6 settembre l’Italia di Luciano Spalletti su Rai 1 o La guardia del corpo su Rete 4

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 7 settembre 2024) Quella di venerdì è stata una serata televisiva all’insegna dello sport e dei film cult. Infatti, Rai 1 ha trasmesso la partita Francia-Italia per la Uefa Nations League mentre su Rai 2 c’erano le Paralimpiadi.4 invece ha proposto il film cult Ladel. Il ritorno su Rai 1 della Nazionale didopo l’amara sconfitta dello scorso 29 giugno ha messo in fibrillazione i tifosi e naturalmente lo share si è impennato. La controproposta Mediaset ha puntato su fiction e film. Su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata della serie Endless Love, mentre4 ha puntato su uno dei film più romantici degli anni Novanta, Ladelcon Kevin Costner e la compianta Whitney Houston. Aldo, Giovanni e Giacomo hanno fatto ridere il pubblico di Italia 1 con Tre uomini e una gamba. Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 6