Videocomponenti Marchetti | un’evoluzione continua e che ispira dal 1968

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 6 settembre 2024), fondata nelda Enrico, rappresenta un esempio di eccellenza e innovazione nel settore dei componenti elettronici e dei servizi correlati. Con oltre cinquant’anni di attività, l’azienda è diventata un punto di riferimento a Bergamo, evolvendomente per soddisfare le esigenze di un mercato in rapida trasformazione. Dalle origini come ditta individuale specializzata nella vendita di materiali d’antenna e componenti elettronici, l’azienda ha intrapreso un percorso di crescita e aggiornamento costante. Nel 1984, ha assunto l’attuale denominazione di ‘Srl’, segnando un punto di svolta significativo nella sua storia. Da quel momento, ha iniziato a distinguersi come pioniere della televisione via satellite, contribuendo in maniera determinante alla diffusione di questa tecnologia nel nostro Paese.