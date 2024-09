Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 6 settembre 2024)dailynews radiogiornale o pomeriggio dalla redazione Nuovo appuntamento con l’informazione il 90% d’accordo dice stato il tuo cagata è stato concordato ma permangono questioni critiche lo ha detto il segretario di stato americano Antony blinken in una conferenza stampa a lei ti chiediamo di due amanti di concordare la questione in sospeso Hai soltanto il capo della diplomazia americana secondo cui spetta entrambe le parti Direi di sì all’intesa problemi che nella normalizzazione dei rapporti tra Israele e Arabia Saudita È ancora possibile sotto il mandato biden intanto l’agenzia di stampa palestinese qua a far sapere che le ho ritirate all’alba da gemelline e dal suo campo in cisgiordania i cittadini hanno espresso timore che le forze di occupazione possano tornare ad ascoltare la città il suo accampamento dopo che questi si sono ritirate di donna ispirati al Vinitaly circostanti ...