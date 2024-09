Tra mito e meraviglia con Ghiselli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Oggi alle ore 19 nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste 20, a Pesaro, si terrà una conferenza su “Ilnasce dalla, come la filosofia secondo Platone e Aristotele. Vari aspetti e diversi significati del. Ilnella religione, nella letteratura, nella filosofia, nelle apoteosi degli atleti“. Relatore il prof Giovanni. Ingresso libero.è nato a Milano nel 1944. Dal 1946 al 1963 è vissuto a Pesaro dove ha frequentato le scuole Carducci, Lucio Accio, Mamiani. Poi è andato a Bologna per studiare Lettere antiche all’Università. Si è laureato con 110 e lode. Dal 1969 al 1974 ha insegnato Lettere in una scuola media di Carmignano di Brenta (Pd).