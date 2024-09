Sulla passerella negli Hamptons una serie di dettagli di stile da cui prendere spunto immediatamente

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 6 settembre 2024) Uno sguardo al futuro, un piede nel presente. Le sfilate Primavera Estate 2025 raccontano la moda che verrà, ma è difficile non aver voglia di indossare subito alcune delle tendenze in. Come alcunidi styling della sfilata di Ralph Lauren, che con il suo showha inaugurato il fashion month (ora a New York per poi proseguire con le settimane della moda di Londra, Milano e Parigi). Lo stilista ha accolto giornalisti, influencer e addetti al settore a Bridgehampton: luogo che fa da sfondo ad alcuni dei ricordi familiari più cari al designer. «Un mondo naturale di cieli blu infiniti, l’oceano, campi verdi e recinzioni bianche, rusticità ed eleganza con una qualità di luce che ha attirato artisti qui decenni fa.