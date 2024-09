Si mette in malattia per giocare una partita di calcio dipendente Eav licenziato

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 6 settembre 2024) Si era messo indal lavoro per andare aunadi. Per questa ragione, undell'azienda di trasporto campana Ente Autonomo Volturo è stato. A renderlo noto è la stessa Eav che, in una nota, ha spiegato come la sezione lavoro della Corte di Cassazione abbia confermato la "legittimità del licenziamento disciplinare di unche aveva simulato unaper partecipare a unadi". La Corte ha stabilito che "il comportamento del, che ha utilizzato una falsaper ottenere un vantaggio indebito, costituisce una grave violazione degli obblighi di correttezza, lealtà e diligenza".