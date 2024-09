Roma aggressione a rider per lo scooter | due arresti e due minorenni denunciati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 – Avrebbero aggredito uncon l’intento di rubargli locon cui stava lavorando e sottraendogli chiavi e cellulare: al termine di una rapida attività investigativa, i carabinieri della stazione diTuscolana e quelli della stazione diSan Giovanni hanno arrestato due giovanini di 18 anni e denunciato a piede libero altri due minori. I maggiorenni sono gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso, ea piede libero per lo stesso reato. La vittima è un cittadino pakistano di 29 anni, aggredito mentre stava effettuando una consegna in via Mandrione. Nonostante calci e pugni, era riuscito a opporre resistenza, salvando quello che sembra essere il principale obiettivo della rapina, ovvero il mezzo. Al termine dell’azione, i quattro aggressori sarebbero fuggiti a piedi.